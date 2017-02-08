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08 شباط 2017
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هذه هي الطريقة الوحيدة لتخزين الشوكولاتة بشكلٍ آمن...

publishing date: 08/02/2017 10:12:37
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هذه هي الطريقة الوحيدة لتخزين الشوكولاتة بشكلٍ آمن...
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تعتبر الشوكولاتة على مختلف أنواعها من ألذ الحلويات التي يستمتع الجميع بتناولها. ويلجأ الكثيرون إلى تخزين ألواح الشوكولاتة في الثلاجة ولكن ما هي الطريقة المثلى لحفظها؟

 - ألواح الشوكولاتة: يجب أن تحفظ في مكان تتراوح الحرارة فيه بين 15 درجة مئوية و21 درجة مئوية بعيدًا عن أشعة الشمس، ومن الأفضل أن توضع داخل خزانة المطبخ.
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- رقائق الشوكولاتة: تحتوي على نسبة قليلة من الكاكاو لذلك باستطاعتها تحمّل حرارة عالية، ولكن من الأفضل أن تحفظ بعيدًا عن أشعة الشمس مع حرارة مماثلة لحرارة تخزين ألواح الشوكولاتة.
 

- ترافل الشوكولاتة: يجب حفظها في مكان معتم مع حرارة لا تتخطى 20 درجة مئوية لكن إذا قمت بإعددادها في المنزل، يجب أن تضعها داخل الثلاجة بخاصة إذا قمت باستخدام الكريما عند تحضيرها.

- مسحوق الكاكو: يجب حفظه في مرطبان محكم الإغلاق ولا يجب وضعه داخل الثلاجة لأنه سوف يفسد.
 
 
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