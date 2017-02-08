هذه هي الطريقة الوحيدة لتخزين الشوكولاتة بشكلٍ آمن...

تعتبر الشوكولاتة على مختلف أنواعها من ألذ الحلويات التي يستمتع الجميع بتناولها. ويلجأ الكثيرون إلى تخزين ألواح الشوكولاتة في الثلاجة ولكن ما هي الطريقة المثلى لحفظها؟



- ألواح الشوكولاتة: يجب أن تحفظ في مكان تتراوح الحرارة فيه بين 15 درجة مئوية و21 درجة مئوية بعيدًا عن أشعة الشمس، ومن الأفضل أن توضع داخل خزانة المطبخ.

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- رقائق الشوكولاتة: تحتوي على نسبة قليلة من الكاكاو لذلك باستطاعتها تحمّل حرارة عالية، ولكن من الأفضل أن تحفظ بعيدًا عن أشعة الشمس مع حرارة مماثلة لحرارة تخزين ألواح الشوكولاتة.



- ترافل الشوكولاتة: يجب حفظها في مكان معتم مع حرارة لا تتخطى 20 درجة مئوية لكن إذا قمت بإعددادها في المنزل، يجب أن تضعها داخل الثلاجة بخاصة إذا قمت باستخدام الكريما عند تحضيرها.