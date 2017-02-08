ترامب: نحتاج للامن والمحاكم مسيسة

انتقد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء القضاء الفدرالي ووصفه بانه "مسيس جدا"، فيما تنظر محكمة استئناف في طلب الادارة الاميركية اعادة العمل بحظر دخول اللاجئين ومواطني سبع دول مسلمة الاراضي الاميركية.

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وأعرب ترامب في اجتماع لمسؤولي تطبيق القانون من انحاء البلاد عن اعتقاده "ان الامن في خطر اليوم" في اطار دفاعه عن الامر التنفيذي الذي اوقفته المحاكم الفدرالية بعد اسبوع من تنفيذه، مضيفا "يبدو ان المحاكم مسيسة جدا".واضاف: "نحتاج للامن ويجب إفساح المجال للقوات الأميركية للقيام بدورها ويجب تطبيق قرارات حظر الدخول للولايات المتحدة ولو لفترة معينة".