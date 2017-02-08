طفلة تستنجد بالشرطة لإنقاذها من والدها...ماذا حصل؟

قامت طفلة أميركية تبلغ من العمر 9 سنوات بالإتصال بالشرطة لإطلاعهم أن والدها يقود تحت تأثير الكحول وبسرعة كبيرة.
وعبرت الفتاة لعناصر الشرطة عن خوفها الشديد في مكالمة هاتفية دامت 17 دقيقة وطلبت منهم النجدة معتقدة انهم سيتعرضون جميعًا لحادث خطير.
وأضافت الفتاة أنها موجودة داخل السيارة مع شقيقتها ووالدها الذي يقوم بالقيادة بطريقة جنونية كما ذكرت أنهم متوجهين إلى منزل جديها.
وبعدما استطاعت عناصر الشرطة أخذ عنوان منزل الجدين، تمكن عناصر أخرى من توقيف الوالد والقبض عليه بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول وتعريض حياة ابنتيه للخطر.