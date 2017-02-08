بالفيديو: عراك بالسكانين بين جارين...والسبب حبيبتهما!

نشرت الشرطة البريطانية مقطع فيديو التقطته كاميرا للمراقبة في مدينة ستافوردشاير يظهر فيه جاران يتعاركان باستخدام السكاكين.



وفي التفاصيل توجه آلان بيشوب إلى الباحة الأمامية لمنزل جاره راسيل موريس وهو يحمل السكين بيده عندما علم أن الأخير على علاقة مع صديقته القديمة.

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وحاول أحد الجيران التدخل عندما سقط بيشوب على الأرض، ومن بعدها ألقى عناصر الشرطة القبض على الرجلين.



وحكم على كل من بيشوب وموريس بالسجن لمدة 20 شهرًا وقالت السلطات المختصة أنها أصدرت هذا الحكم لأن التصرف الذي قاما به غير مقبول بخاصة أن الحادثة وقعت في حي سكني.



كذلك، أعلنت الشرطة بدورها أنها قامت بنشر الفيديو بهدف تحذير المواطنين من مخاطر حمل السكاكين أو أي نوع آخر من الأ سلحة.