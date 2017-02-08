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08 شباط 2017
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ميلانيا ترامب تُقاضي موقع "الدايلي مايل"... بـ 150 مليون دولار!

publishing date: 08/02/2017 11:05:22
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ميلانيا ترامب تُقاضي موقع &quot;الدايلي مايل&quot;... بـ 150 مليون دولار!
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رفعت سيّدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب دعوى ضد الصحيفة البريطانيّة دايلي مايل وطالبتها بمبلغ وقدره 150 مليون دولار أميركي بعدما نشرت في شهر آب/أغسطس الماضي مقالا مغلوطا ذكر أنّ السيّدة ترامب عملت كمرافقة للرجال.

 
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ورفعت السيّدة الأولى الدعوى بتهمة القدح والذم، مشيرة إلى أنّ هذه المزاعم، التي شوهت سمعتها، حدت من إمكانات تسخير شهرتها لأغراض تجارية.

 

وأكّد محاميها تشارلز هاردر أنّها "كانت أمام فرصة فريدة من نوعها بصفتها شخصية مشهورة جدا ... تتيح لها إطلاق علامة تجارية لسلسلة واسعة من المنتجات".

 
وكان من الممكن أن تكون هذه المنتجات ملابس أو مجوهرات أو غيرها من الأكسسوارات، فضلا عن مستحضرات تجميل وعطور ومنتجات لتصفيف الشعر، بحسب المحامي.
 
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