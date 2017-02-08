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08 شباط 2017
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عامل نظافة يجني أكثر من 230 ألف دولار... في السنة!

publishing date: 08/02/2017 11:09:26
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عامل نظافة يجني أكثر من 230 ألف دولار... في السنة!
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تفاجأ مسؤولون في شركة أميركيّة بعامل نظافة يجني سنوياً حوالي 250 ألف دولار.

وفي التفاصيل، يتقاضى ليانغ تشاو تشانغ راتبا أساسياً هو 57447 دولار في السنة بالإضافة إلى 14361 دولار في الشهر من عمله في التنظيف في سان فرانسيسكو.

ولكن التحقيق كشف أيضاً، أنّه يجني حوالي 162350 دولار في العام نتيجة عمله لساعات إضافية.
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يُشار إلى أنّه بين عامي 2012 و 2015، جنى 704351 دولار أميركيّ.

الجدير ذكره، أنّ هذا الرجل الخارق يعمل لساعات إضافية كثيرة إذ أنّه عَمِل في شهر تموز من العام الماضي 20 ساعة في اليوم لمدّة 18 يوماً.

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