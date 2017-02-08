بالفيديو: مقدمة برامج تضع نفسها في موقفٍ محرج... نسيت الملابس الداخليّة!

تعرّضت مقدمة برامج من الجنسية المكسيكية تدعى أركلي لموقف محرج مباشرة على الهواء أثار جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الإجتماعي.

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وفي حين كانت أركلي ترتدي فستانًا قصيرًا وضيقًا، سقطت على فراش داخل المسرح بعدما قفزت على الترامبولين.

وارتفع فستان أركلي لتظهر مؤخرتها أمام الحاضرين والمشاهدين في منازلهم، فتسائل رواد مواع التواصل الإجتماعي إذا كانت ترتدي ثيابا داخلية.