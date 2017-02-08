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08 شباط 2017
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الدوام الليلي يُؤثّر على فرص الإنجاب لدى النساء

publishing date: 08/02/2017 11:29:56
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الدوام الليلي يُؤثّر على فرص الإنجاب لدى النساء
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توصلت دراسة حديثة إلى أنّ النساء اللواتي يعملن في دوامات ليلية قد يجدن صعوبة في الحمل.

وقد ربط الخبراء أنماط العمل غير المتناسقة بانخفاض الخصوبة، وفقا لدراسة أجرتها كلية الطب في جامعة هارفارد. ويشير الباحثون إلى أنّ مستويات الهرومونات التي تتقلب بحسب دورة اليقظة والنوم هي المسؤولة عن ذلك.

يُشار إلى أنّ العلماء درسوا حالة 473 امرأة متوسّط أعمارهنّ 35 سنة، وكُن يخضعن لعلاج الخصوبة في مستشفى ماساتشوستس العام.
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ووجد الباحثون أنّ النساء اللواتي يعملن في دوامات ليلية نسبة البويضات الناضجة لديهنّ أقل بـ 24 في المئة من النساء الأخريات.

والجدير ذكره، أنّ هذه البويضات غير الناضجة فيها الكثير من الكروموسومات أيّ 46 بدلاً من 23 كروموسوم وهو العدد المطلوب لتكوين الجنين.

ويعتقد الخبراء أنّ عدم تلقي ما يكفي من أشعة الشمس أو تباطؤ في النشاط الجسدي قد يؤذي النشاط الهرموني.


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