شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 10 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نشرة الأخبار...
13:45
نشرة الأخبار المسائية
القائمة
أخبار محلية
08 شباط 2017
 مشاركة
 مشاركة

تجنبوا هذه الطريق...

publishing date: 08/02/2017 12:00:05
episodes
تجنبوا هذه الطريق...
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
اعنلت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "اعتبارا من الساعة 11.00 من تاريخ اليوم 8/2/2017 ولمدة خمسة أيام، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تجهيز تسبق التعبيد، للمسلك الشرقي على الطريق الممتد من تقاطع كنيسة مار مخايل حتى تقاطع شارع أسعد الأسعد.

علما أن هذه الأشغال لن تؤدي إلى منع المرور أو تحويل السير.
الإعلان


يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام". 
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact