تجنبوا هذه الطريق...

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اعنلت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "اعتبارا من الساعة 11.00 من تاريخ اليوم 8/2/2017 ولمدة خمسة أيام، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تجهيز تسبق التعبيد، للمسلك الشرقي على الطريق الممتد من تقاطع كنيسة مار مخايل حتى تقاطع شارع أسعد الأسعد.علما أن هذه الأشغال لن تؤدي إلى منع المرور أو تحويل السير.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".