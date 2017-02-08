بالفيديو: مصارعة الثيران تتحوّل إلى مأساة بعد هروب ثورين من الحلبة!

الإعلان

هرب ثوران مصارعة من داخل الحلبة للمصارعة في المكسيك ما أدّى إلى إصابة مصارع إسباني بكدمات وآخر بجروج استدعت نقله إلى المستشفى.وانتشر فيديو الحادثة بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد أصيب مصور فوتوغرافي وآخر مختص بتصوير الفيديوهات، بنطحات من الثورين.يُشار إلى أنّ هذه الحادثة جرت وسط حشد جماهري كبير في ملعب "La Chona" في بلدة إنكارناثيون دي دياز، خاليسكو.وقد أُصيب مصارع الثيران الاسباني أدولفو راميريز بنطحة من الخلف، وهو يعاني الآن من كدمات على ذراعيه، ساقيه ووجنته اليُمنى، أمّا المصارع سيزار موراليس فقد نُقل فوراً إلى المستشفى للخضوع لعملية جراحية طارئة.إليكم الفيديو: