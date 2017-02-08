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08 شباط 2017
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ميسي يُرغم على شراء منزل جيرانه... والسبب غريب للغاية!

publishing date: 08/02/2017 11:35:40
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ميسي يُرغم على شراء منزل جيرانه... والسبب غريب للغاية!
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كشف لاعب كرة القدم الكرواتي إيفان راكيتيتش أنّ زميله في برشلونة النجم ليونيل ميسي اشترى منزل جيرانه "ليكون وحيدا ويتجنب إزعاجهم له ولعائلته".
 
وعاش ميسي البالغ من العمر 29 عامًا  في منطقة كاستيلديفيلس لسنوات عدّة، غير أنّ مشاكل بينه وبين جيرانه أرغمته على شراء منزلهم.
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وأوضح راكيتيتش أن ميسي تعرض لكثير من المضايقات وعانى من الضوضاء والصخب بسبب الجيران، وهو يفضل الحياة الهادئة ويقدس خصوصيته جدا.
 
وأشار إلى أن ميسي حاول بناء جدار عازل لتخفيف الضجيج، إلا أن البلدية لم تسمح له بذلك.
 
فانتهى به المطاف بشراء منزل الجيران الذين وافقوا بعد مفاوضات على بيعه للاعب الأرجنتيني.
 
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