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08 شباط 2017
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توقيف 3 سوريين.... وهذا هو السبب

publishing date: 08/02/2017 12:26:35
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توقيف 3 سوريين.... وهذا هو السبب
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أوقف مكتب البقاع الغربي في أمن الدولة 3 سوريين بجرم التخابر الغير الشرعي ودخولهم الى لبنان بطريقة غير شرعية واودعوا القضاء المختص. 
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