وفاة ضومط أرناؤوط ... لكل روايته

هي الكلمات الخارجة من حرقة قلب والدة ضومط ارناؤوط الذي فارق الحياة أمامها يوم الاثنين بعد ثلاث ساعات تقريبا على اشكال وقع بينه وبين ابني عمه بسام وسعد قرناؤؤط والمختار أحمد حلوان في بلدة علما قضاء زغرتا.



بحسب رواية عائلة ضوميط فان بسام وسعد والمختار حلوان أقفلوا الطريق يوم الاثنين على سيارة ضوميط الذي كانت والدته وشقيقته برفقته وقاموا بضربه وضرب والدته.

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