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08 شباط 2017
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مشروع قانون الموازنة: الايرادات من جيب المواطن

publishing date: 08/02/2017 13:53:26
episodes
المؤلف:
بسام أبو زيد
بسام أبو زيد
@BassamAbouZeid
Bassam Abou Zeid
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عين على الموازنة وعين على زيادة الإيرادات...إيرادات يأتي معظمها لا بل كلها عن طريق الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتي ستتأثر بها المواطن مباشرة ولا سيما زيادة الضريبة على القيمة المضافة والرسوم العقارية والفوائد المصرفية...
 
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*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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