شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 10 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نشرة الأخبار...
13:45
نشرة الأخبار المسائية
القائمة
تقارير نشرة الاخبار
08 شباط 2017
 مشاركة
 مشاركة

إستياء لدى بعض الأهالي في طبرجا... فماذا يحصل في المقابر؟

publishing date: 08/02/2017 13:55:26
episodes
المؤلف:
يزبك وهبة
يزبك وهبة
@YazbekWehbe
يزبك وهبة مراسل ومذيع أخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال،أستاذ جامعي.
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
فوجئ بلدة طبرجا بطريقة غير لائقة في عملية تنظيف المقابر في بلدتهم إذ إنّ رفات عدد من أهاليهم وأقاربهم لم توضع كما يجب في بئر مخصصة لذلك، بل تم ّ التعامل معها بغير إدراك من قبل أحد العمال المصريين الذين كلّفهم كاهن الرعية بذلك ، ولعلّ بعض الصور تُظهر الأمر.

يأخذ بعض أبناء البلدة على الكاهن عدم إشرافه بشكل ٍ مباشر على العملية، معتبرين أن ّ تكريم الرفات لا تكون هكذا ، ويجدر أن يكون هناك إشراف ومتابعة من كاهن الرعية ولجنة الوقف.
الإعلان

 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact