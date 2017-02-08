إستياء لدى بعض الأهالي في طبرجا... فماذا يحصل في المقابر؟

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فوجئ بلدة طبرجا بطريقة غير لائقة في عملية تنظيف المقابر في بلدتهم إذ إنّ رفات عدد من أهاليهم وأقاربهم لم توضع كما يجب في بئر مخصصة لذلك، بل تم ّ التعامل معها بغير إدراك من قبل أحد العمال المصريين الذين كلّفهم كاهن الرعية بذلك ، ولعلّ بعض الصور تُظهر الأمر.يأخذ بعض أبناء البلدة على الكاهن عدم إشرافه بشكل ٍ مباشر على العملية، معتبرين أن ّ تكريم الرفات لا تكون هكذا ، ويجدر أن يكون هناك إشراف ومتابعة من كاهن الرعية ولجنة الوقف.