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08 شباط 2017
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رقم 33 أثار الجدل... بين تحكيم واعتزال

publishing date: 08/02/2017 14:06:40
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في الوقت الذي يتوقّع ان النجوم كميسّي وناييمار وسواريز وغريزمان وغيرهم أن يسرقوا الأضواء في مباراة برشلونه وأتلتيكيو مدريد، ، كان لمباراة الاياب في نصف نهائي كأس الملك بين الفرقين في ملعب الكامب نو نجم آخر... 
 
 
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*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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