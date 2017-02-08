رقم 33 أثار الجدل... بين تحكيم واعتزال

في الوقت الذي يتوقّع ان النجوم كميسّي وناييمار وسواريز وغريزمان وغيرهم أن يسرقوا الأضواء في مباراة برشلونه وأتلتيكيو مدريد، ، كان لمباراة الاياب في نصف نهائي كأس الملك بين الفرقين في ملعب الكامب نو نجم آخر...

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