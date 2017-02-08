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اقتصاد
08 شباط 2017
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تطورات عدة تدخل مجال البناء والهندسة المستدامة في لبنان

publishing date: 08/02/2017 14:20:55
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المؤلف:
ليا فيّاض
ليا فيّاض
@LeaFayad
حائزة على ماجستير في ادارة الاعمال من الجامعة اللبنانية الاميركية -مراسلة ومقدمة الفقرة الاقتصادية في المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال
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ابتكارات ودراسات وتقنيات جديدة في عالم الهندسة المعمارية في لبنان بدأ استخدامها في الفترة الماضية، جمعها ملتقى  All about concrete من تنظيم  3rd party engineering الذي يجمع خبراء ومهندسين ومقاولين ومتعهدين بهدف تحسين استخدام المواد البنائية في لبنان من ناحية تحقيق الاستدامة البيئية وتوفير التلوث واستهلاك الطاقة ومقاومة الهزات والزلازل.
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*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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