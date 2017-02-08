حاصباني: لا تصلّب في المواقف والنقاش مستمر

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أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني الى أن عودة "حزب الله" الى طرح "النسبية الكاملة" في قانون الإنتخابات تأتي في إطار الأفكار التي يتم التداول بها، قائلاً: لا يوجد تصلّب في المواقف.ولفت في حديث لوكالة، إلى أنه ما بين اقتراحي "النظام النسبي" و"النظام الأكثري"، طرح "النظام المختلط" الذي بدوره يحمل عدّة وجوه، معتبرا أن النقاش مستمر من أجل الوصول الى قانون يطمئن ويريح كل الأطراف وبالتالي يؤدي الى صحّة التمثيل دون إثارة المخاوف أو الهواجس لدى أي جهة.وأشار الى أن بعض المواقف قد تتبدّل حسب الظروف أو حسب الموضوع.