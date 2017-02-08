شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 10 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نشرة الأخبار...
13:45
نشرة الأخبار المسائية
القائمة
أخبار محلية
08 شباط 2017
 مشاركة
 مشاركة

حاصباني: لا تصلّب في المواقف والنقاش مستمر

publishing date: 08/02/2017 14:25:38
episodes
حاصباني: لا تصلّب في المواقف والنقاش مستمر
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني الى أن عودة "حزب الله" الى طرح "النسبية الكاملة" في قانون الإنتخابات تأتي في إطار الأفكار التي يتم التداول بها، قائلاً: لا يوجد تصلّب في المواقف.

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم"، إلى أنه ما بين اقتراحي "النظام النسبي" و"النظام الأكثري"، طرح "النظام المختلط" الذي بدوره يحمل عدّة وجوه، معتبرا أن النقاش مستمر من أجل الوصول الى قانون يطمئن ويريح كل الأطراف وبالتالي يؤدي الى صحّة التمثيل دون إثارة المخاوف أو الهواجس لدى أي جهة.
الإعلان


وأشار الى أن بعض المواقف قد تتبدّل حسب الظروف أو حسب الموضوع.
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact