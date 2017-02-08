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08 شباط 2017
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جريصاتي: غريب أمر صدمة حرب

publishing date: 08/02/2017 14:50:28
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جريصاتي: غريب أمر صدمة حرب
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العدل سليم جريصاتي البيان الآتي: "غريب أمر صدمة وزير الاتصالات السابق النائب بطرس حرب من رد وزير العدل في مجلس النواب على سؤال موجه من النائب علي عمار لا يتضمن، لا من قريب ولا من بعيد، التخابر غير الشرعي.

أما الأصدم، فهو أن وزير الاتصالات الحالي الاستاذ جمال الجراح قد طلب من وزير العدل إبلاغه الرد الخطي المفصل والموثق، لأنه لم يجد أي أثر لأي ملف متماسك أو مكتمل أو واضح المعالم يتعلق بالانترنت غير الشرعي في وزارة الاتصالات.
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لذلك، سيبادر وزير العدل الى معالجة الصدمة بأن يسلم فورا الى وزير الاتصالات ملف الانترنت غير الشرعي ومتفرعاته كافة، وفقا للرد الذي أدلى به في مجلس النواب".
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