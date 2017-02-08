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08 شباط 2017
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بالصور: تعرّفوا على سيارة الهامر بالنسخة السورية

publishing date: 08/02/2017 15:30:20
episodes
بالصور: تعرّفوا على سيارة الهامر بالنسخة السورية
المؤلف:
ريما عسّاف
ريما عسّاف
@RimaLBCI
ريما عساف: مقدمة ومحرّرة في قسم الأخبار في محطة LBCI. مجازة في الإعلام من كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية
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قبل أشهر ظهرت على صفحات ناشطين سوريين صور لسيارات قيل انها سيارات زراعية صنعها السوريون بإمكانات متواضعة. وقد انتشرت منذ ذلك الحين صور تلك السيارات في ارياف حماه وادلب وحلب.
هذه السيارة اطلق عليها السوريون اسم "حلفاوية" نسبة الى بلدة حلفايا في ريف حماه والتي اشتهر أهلها بصناعتها. عند ظهورها كانت السيارة تبدو بدائية، لكن بعد إشهر تطوَرت "حلفاوية" وأصبح لها حاليا هيكل مختلف شبّهه البعض بالهامر وبات يطلق عليها اسم هامر سوريا...
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