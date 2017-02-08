بالصور: تعرّفوا على سيارة الهامر بالنسخة السورية

قبل أشهر ظهرت على صفحات ناشطين سوريين صور لسيارات قيل انها سيارات زراعية صنعها السوريون بإمكانات متواضعة. وقد انتشرت منذ ذلك الحين صور تلك السيارات في ارياف حماه وادلب وحلب.

هذه السيارة اطلق عليها السوريون اسم "حلفاوية" نسبة الى بلدة حلفايا في ريف حماه والتي اشتهر أهلها بصناعتها. عند ظهورها كانت السيارة تبدو بدائية، لكن بعد إشهر تطوَرت "حلفاوية" وأصبح لها حاليا هيكل مختلف شبّهه البعض بالهامر وبات يطلق عليها اسم هامر سوريا...

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