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08 شباط 2017
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"ورشة عمل" بحضور 17 دولة تناولت التصفيات الآسيوية لكأس العالم بكرة السلة

publishing date: 08/02/2017 15:11:42
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&quot;ورشة عمل&quot; بحضور 17 دولة تناولت التصفيات الآسيوية لكأس العالم بكرة السلة
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استضافت العاصمة اللبنانية بيروت "ورشة عمل" نظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" بالتعاون من نظيره الآسيوي خلال يومين في فندق "راديسون" بعنوان"التسويق والاتصالات" بحضور مسؤولي التسويق في الاتحاد الدولي وممثلي الاتحادات الوطنية في القارة الآسيوية للدول التي ستشارك في التصفيات الآسيوية لكأس العالم والتي ستنطلق في تشرين الثاني المقبل والمؤهلة الى نهائيات كأس العالم التي ستقام في العام 2019.
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شارك في "الورشة" ممثلو اتحادات كرة السلة في الدول التالية: الصين،تايوان،هونغ كونغ،الهند،اندونيسيا،ايران،العراق،اليابان،الاردن،كازاخستان،كوريا الجنوبية،لبنان،فلسطين،الفيليبين،قطر،اوستراليا ونيوزيلندا.
 
مثّل الاتحاد اللبناني للعبة نائب رئيس الاتحاد رامي فواز وعضو الاتحاد جورج صابونجيان. ولقد كان المؤتمر ناجحاً بجميع المقاييس خاصة ان ممثلي  الاتحادات اطلعوا على مهامهم وعلى الخطوط العريضة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وكيفية التحضير لها وكيفية استفادة الاتحادات من التصفيات التي تقام لأول مرة في القارة الأكبر في العالم.
 
يشار الى ان سبع دول من القارتين الآسيوية والاوقيانية ستتأهل الى نهائيات كأس العالم حيث ستشارك 32 دولة فيها.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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