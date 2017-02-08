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08 شباط 2017
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أصيب بطلق ناري في مخيم عين الحلوة...

publishing date: 08/02/2017 15:46:38
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أصيب بطلق ناري في مخيم عين الحلوة...
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نقل فلسطيني الى مستشفى الراعي في صيدا في حال خطرة وذلك بعد العثور عليه داخل مخيم عين الحلوة مصابا بطلقات نارية. 
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