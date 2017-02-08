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08 شباط 2017
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محكمة الاستئناف... لا قرار بعد بشأن الهجرة

publishing date: 08/02/2017 15:54:40
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محكمة الاستئناف... لا قرار بعد بشأن الهجرة
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اعلنت محكمة استئناف اميركية تنظر في اعادة تنفيذ مرسوم الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول الهجرة الذي اوقفت العمل به محكمة في سياتل، انها لن تعلن قرارها بشأنه الاربعاء.

واشار المتحدث باسم محكمة محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو ديفيد مادن في بيان صحافي الى ان "المحكمة لن تصدر قرارا الاربعاء" وهي ستبلغ بعزمها على اعلان قرارها "قبل 60 الى 90 دقيقة من اعلانه". ويمنع مرسوم ترامب مواطني سبع دول ذات غالبية اسلامية من دخول الاراضي الاميركية لمدة ثلاثة اشهر، كما يوقف دخول اللاجئين لمدة اربعة اشهر.
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