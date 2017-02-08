اسطفان يقود اللويزة لفوز مثير على الشانفيل

قاد إيلي اسطفان فريقه اللويزة لتعزيز موقعه بالمركز الرابع في الدوري اللبناني لكرة السلة بفوزه على ضيفه الشانفيل 81-78 في مباراة مثيرة في المرحلة الحادية عشرة اليوم الاربعاء.

وبدا الشانفيل في طريقه للفوز عندما تقدم 73-60 في الربع الأخير ولكن انتفاضة اللويزة أثمرت عن تقليصه الفارق الى نقطة واحدة 78-77 قبل أن يتألق اسطفان ويقود فريقه لتحقيق فوزه السادس بتسجيله تسديدة ثلاثية في الثواني الأخيرة للمباراة.

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كما ساهم الأميركي ترايفيس ماكي في هذا الانتصار بتسجيله 28 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة وأضاف مواطنه ويندل لويس 16 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة أيضا.

وسجل الأميركي باتريك رامبيرت 24 نقطة ومرر عشر كرات حاسمة وأضاف مواطنه دانيلز تاونز 18 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة ولكن هذا لم يكن كافيا ليتفادى فريقهما الشانفيل الذي يحتل المركز التاسع خسارته الثامنة هذا الموسم.