النواب يأذنون لتيريزا ماي باطلاق عملية البريكست

أقر النواب البريطانيون مساء الاربعاء بقراءة اولى وبغالبية كبيرة مشروع قانون للحكومة المحافظة يأذن لرئيستها تيريزا ماي باطلاق عملية البريكست اي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.

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ووافق مجلس العموم على مشروع القانون باكثرية 494 صوتا مقابل 122. وكانت المحكمة العليا اجبرت في كانون الثاني الماضي الحكومة على عرض مشروع القانون على البرلمان، ولا بد الان من عرضه على مجلس اللوردات للموافقة عليه.