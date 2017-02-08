مسلحون يخطفون راهبة...

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أعلن مسؤولون الأربعاء أن مسلحين خطفوا راهبة كولومبية من بلدة كانت تعمل فيها في جنوب مالي.واشار بابا سيسيه المتحدث باسم وزارة الأمن الى انها خطفت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء من كارانجاسو حيث كانت تعمل في مركز صحي على بعد 300 كيلومتر تقريبا إلى الشرق من العاصمة باماكو.وأضاف أن المسلحين سرقوا أيضا سيارة إسعاف ثم تركوها ليلوذوا بالفرار على دراجة نارية.وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل دياران كونيه إن الرجال لم تحدد هويتهم بعد وإن الجيش يبحث عنهم.