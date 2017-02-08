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الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه لمواقع تابعة للجيش السوري بعد سقوط قذيفة على الجولان

publishing date: 08/02/2017 17:10:07
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الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه لمواقع تابعة للجيش السوري بعد سقوط قذيفة على الجولان
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