بالفيديو - صواريخ من مصر باتجاه مدينة ايلات

.اعلن الجيش الاسرائيلي ان صواريخ عدة اطلقت مساء الاربعاء من شبه جزيرة سيناء المصرية على منتجع ايلات البحري في جنوب اسرائيل من دون ان تسفر عن سقوط جرحى



.واشارت متحدثة باسم الجيش الى ان "بعضا من هذه الصواريخ تم تدميره في الجو بواسطة بطاريات القبة الحديدية"، في اشارة الى المنظومة الدفاعية الاسرائيلية لاعتراض الصواريخ

.من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي قصفه لمواقع تابعة للجيش السوري بعد سقوط قذيفة على الجولان

EILAT ROCKET ATTACK - U/D:

- 7 missiles fired from Sinai

- at least 3 rockets intercepted

- explosions blasted

- multiple treated for shock. pic.twitter.com/8ByQmjaJMq