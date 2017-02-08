ما سر رفع "حزب الله" سقف التحدي في قانون الانتخاب؟

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أكدت مصادر لصحيفةالكويتية صحة ما تم تَداوُله عن ان "حزب الله" أبلغ الى "المستقبل" خلال جلسة الحوار الثنائي بينهما مساء الاثنين تراجُعه عن السير بمبدأ القانون المختلط وانه يريد النسبية الكاملة في أي قانون جديد على قاعدة لبنان دائرة واحدة او المحافظات مع مرونة حيال صيغة التأهيل على مستوى القضاء بالأكثري والانتخاب بالنسبي في المحافظات.وفي حين تتّجه الأنظار الى الكلمة التي يلقيها الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله الأحد المقبل، فإن الأفق المقفل أمام قانون الانتخاب بدأ يثير مخاوف متعاظمة من إمكان ان يشكّل هذا الملف "لغما" قد يدفع البلاد الى مسارات متفجّرة ربطاً بمقتضيات المرحلة الجديدة التي دخلتْها المنطقة وعودة العلاقات الأميركية - الايرانية الى "فوهة البركان".