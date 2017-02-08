القوات الاميركية نفذت ضربتين جويتين في سوريا

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أعنلت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون الأربعاء إن القوات الأميركية نفذت ضربتين جويتين قرب إدلب في سوريا هذا الشهر مما أدى إلى مقتل 11 نشطا من القاعدة بينهم عضو تربطه صلات بزعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن وزعماء كبار آخرين من التنظيم.واشارت الوزارة الى أن ضربة نفذت في الرابع من شباط قتلت أبو هاني المصري التي قالت إنه كان يشرف على إنشاء وإدارة الكثير من معسكرات تدريب القاعدة في أفغانستان في الثمانينات والتسعينات حيث "جند ولقن ودرب وسلح آلاف الإرهابيين".وأضافت الوزارة في بيان إن المصري كانت تربطه صلات بأسامة بن لادن وبزعيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري.