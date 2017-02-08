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08 شباط 2017
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مصادر لـ"الجمهورية": مشروع ميقاتي إلى طاولة البحث

publishing date: 08/02/2017 23:55:44
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مصادر لـ&quot;الجمهورية&quot;: مشروع ميقاتي إلى طاولة البحث
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كشفت مصادر معنية بالاستحقاق النيابي لـ"الجمهورية" أنّ المشروع الذي عاد إلى طاولة البحث هو مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وانّ المشاورات تتركز على توليفه بصيغة يقبلها الجميع، خصوصاً انّ تيار "المستقبل" وعد بالبحث فيه، فيما اقترح البعض ان يصبح عدد الدوائر الانتخابية 14 دائرة او 15 بدلاً من 13 التي ينص عليها.

 
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ولفتت المصادر الى انّ موقف تيار "المستقبل"، الذي أبدى من حيث المبدأ الرغبة في إدخال بعض التعديلات على المشروع، سيتبلور خلال ايام.

وتفاءلت بقول الرئيس سعد الحريري اخيراً: "أصبحنا على مسافة مئة متر من قانون الانتخاب". 
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