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08 شباط 2017
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هذا ما أكده السبهان في لقاءاته...

publishing date: 08/02/2017 23:54:07
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هذا ما أكده السبهان في لقاءاته...
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علمت "النهار" ان وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان أكد في لقاءاته التزام بلاده التعاون مع كل حلفائها، لكنها غير ملزمة التحالفات التي يعقدها اللبنانيون في ما بينهم، وهي حريصة على العلاقات مع الجميع . كما انها تشجع الاعتدال وتدعم العاملين عليه وتشجع الشركة المسيحية - الاسلامية .
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