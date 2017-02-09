شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 10 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نشرة الأخبار...
13:45
نشرة الأخبار المسائية
القائمة
صحف اليوم
09 شباط 2017
 مشاركة
 مشاركة

السفراء الاوروبيون...ماذا يخشون؟

publishing date: 09/02/2017 00:08:01
episodes
السفراء الاوروبيون...ماذا يخشون؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
علمت "النهار" ان السفراء الاوروبيين لم يخفوا في لقائهم ووزير الداخلية نهاد المشنوق ان ثمة تخوفاً لديهم من ان تؤدي مجريات النقاش الجاري حول قانون الانتخاب الى تطيير الانتخابات أو تأجيلها وشددوا على ان تأجيلاً تقنياً ضمن المعقول ومهل قصيرة يمكن ان يكون مقبولاً، مبدين كل الاستعدادات للمساعدة التقنية واللوجستية حسب ما تمليه تغييرات محتملة في قانون الانتخاب.
الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact