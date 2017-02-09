السفراء الاوروبيون...ماذا يخشون؟

علمت "" ان السفراء الاوروبيين لم يخفوا في لقائهم ووزير الداخلية نهاد المشنوق ان ثمة تخوفاً لديهم من ان تؤدي مجريات النقاش الجاري حول قانون الانتخاب الى تطيير الانتخابات أو تأجيلها وشددوا على ان تأجيلاً تقنياً ضمن المعقول ومهل قصيرة يمكن ان يكون مقبولاً، مبدين كل الاستعدادات للمساعدة التقنية واللوجستية حسب ما تمليه تغييرات محتملة في قانون الانتخاب.