الاملاك البحرية ...مشروع ينام في اروقة الدوائر الرسمية

اعتبر النائب محمد قباني ان موضوع الاملاك العامة البحرية مهم جدا، إذ يعطي الشعب اللبناني حقا له، ويشكل متنفسا للناس، لافتا الى أنه لطالما اهتمت لجنة الاشغال بمسألة التعدي، وهي تفقدت اكثر من مرة امكنة التعديات، وطالبت مرارا باحالة المشروع قريبا على الدرس، ليسلك مساره الصحيح.

النهار"، على أنه طالما ان المشروع في اللجان المشتركة، فان الصلاحية الوحيدة تعود الى رئيس مجلس النواب باعادة تحريكه واحيائه للنقاش. وشدد، في حديث الى ""، على أنه طالما ان المشروع في اللجان المشتركة، فان الصلاحية الوحيدة تعود الى رئيس مجلس النواب باعادة تحريكه واحيائه للنقاش.