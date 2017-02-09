شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 10 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نشرة الأخبار...
13:45
نشرة الأخبار المسائية
القائمة
صحف اليوم
09 شباط 2017
 مشاركة
 مشاركة

الاملاك البحرية ...مشروع ينام في اروقة الدوائر الرسمية

publishing date: 09/02/2017 00:20:15
episodes
الاملاك البحرية ...مشروع ينام في اروقة الدوائر الرسمية
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
اعتبر النائب محمد قباني ان موضوع الاملاك العامة البحرية مهم جدا، إذ يعطي الشعب اللبناني حقا له، ويشكل متنفسا للناس، لافتا الى أنه لطالما اهتمت لجنة الاشغال بمسألة التعدي، وهي تفقدت اكثر من مرة امكنة التعديات، وطالبت مرارا باحالة المشروع قريبا على الدرس، ليسلك مساره الصحيح.
وشدد، في حديث الى "النهار"، على أنه طالما ان المشروع في اللجان المشتركة، فان الصلاحية الوحيدة تعود الى رئيس مجلس النواب باعادة تحريكه واحيائه للنقاش.
الإعلان

 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact