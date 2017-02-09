الجانب السوري جاهز لفتح معبر القاع...ماذا طلب الجانب اللبناني؟

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شهدت نقطة الحدود اللبنانية مع سوريا في القاع في البقاع الشمالي اجتماع عمل لبنانياً- سورياً للتنسيق أمنياً لإعادة فتح المعبر المغلق منذ أكثر من خمس سنوات.وعلمت" بأن الجانب السوري أبلغ الجانب اللبناني أنه جاهز لفتح المعبر من نقطة الجوسيه السورية في أي وقت، علماً أن الجانب السوري كان رفع سواتر ترابية بعد اندلاع الاشتباكات في سورية في العام 2011.من جهتها، أوضحت مصادر أمنية لـ "الحياة" إن الجانب اللبناني طلب مهلة لإعادة تأهيل مركزي الأمن العام والجمارك لوجستياً، لا سيما لجهة الربط الإلكتروني مع بيروت.