شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 10 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نشرة الأخبار...
13:45
نشرة الأخبار المسائية
القائمة
صحف اليوم
09 شباط 2017
 مشاركة
 مشاركة

الجانب السوري جاهز لفتح معبر القاع...ماذا طلب الجانب اللبناني؟

publishing date: 09/02/2017 00:36:18
episodes
الجانب السوري جاهز لفتح معبر القاع...ماذا طلب الجانب اللبناني؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
شهدت نقطة الحدود اللبنانية مع سوريا في القاع في البقاع الشمالي اجتماع عمل لبنانياً- سورياً للتنسيق أمنياً لإعادة فتح المعبر المغلق منذ أكثر من خمس سنوات.

وعلمت "الحياة" بأن الجانب السوري أبلغ الجانب اللبناني أنه جاهز لفتح المعبر من نقطة الجوسيه السورية في أي وقت، علماً أن الجانب السوري كان رفع سواتر ترابية بعد اندلاع الاشتباكات في سورية في العام 2011.
الإعلان


من جهتها، أوضحت مصادر أمنية لـ "الحياة" إن الجانب اللبناني طلب مهلة لإعادة تأهيل مركزي الأمن العام والجمارك لوجستياً، لا سيما لجهة الربط الإلكتروني مع بيروت.
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact