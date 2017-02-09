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09 شباط 2017
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الجميّل لـ"الاخبار": المعركة صعبة جداً وجاهزون للحوار مع حزب الله... بشرط

publishing date: 09/02/2017 00:35:25
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الجميّل لـ&quot;الاخبار&quot;: المعركة صعبة جداً وجاهزون للحوار مع حزب الله... بشرط
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لفت رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الى انه لا يرى أنّ حزبه يتعرض لحرب إلغاء.

واعتبر في حديث لـ"الاخبار" أن "صفقة عُقِدت في البلد، وقررنا أن لا نكون جزءاً منها. لا أحد يقدر على أن يلغي الكتائب".

وأشار الى ان "الحزب يدرك احتمال أن يتشكل تكتل كبير في وجهنا والحزب ينفرد بالموقف المعارض فكلّهم متواطئون بعضهم مع بعض، والبلد تحكمه منظومة متوافقة على الرئاسة والحكومة والقانون الانتخابي والتحالفات".

وقال الجميل:" إذا حزب الله مستعد أن يبحث المعضلة اللبنانية بعمق، فنحن جاهزون للحوار في أي لحظة".

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