اليمن تواصل عمليات مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة

أعلنت اليمن انها لم تعلق عمليات مكافحة الإرهاب مع الحكومة الأميركية رغم الجدال حول غارة للقوات الخاصة الأميركية استهدفت متشددين للقاعدة وأسفرت عن مقتل مدنيين.



وأدت الغارة في محافظة البيضاء بجنوب اليمن والتي أقرها الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب إلى نشوب معركة بالبنادق قتل فيها أحد أفراد قوات العمليات الخاصة بالبحرية الأميركية وأحرقت طائرة أميركية. وذكر مسعفون محليون إن عدة نساء وأطفال قتلوا.

الإعلان