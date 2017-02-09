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09 شباط 2017
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السجن 30 عاما لمخطط هجوم في تكساس

publishing date: 09/02/2017 01:04:22
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السجن 30 عاما لمخطط هجوم في تكساس
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قضت محكمة اميركية فدرالية بسجن رجل اميركي 30 عاما بعدما ادانته بالتخطيط لهجوم استهدف في 2015 مركزا في ولاية تكساس كانت تجري فيه مسابقة لرسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد ونفذه شريكان له لم يقتل سواهما خلال الهجوم.
 
وذكرت وزارة العدل الاميركية في بيان ان هيئة المحلفين في المحكمة وجدت عبد الملك عبد الكريم (45 عاما) الاميركي المولود في الولايات المتحدة، مذنبا بتهم تقديم الدعم لتنظيم الدولة الاسلامية والتآمر بهدف ارتكاب جرائم قتل اضافة الى تهم عديدة اخرى.
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وبحسب الوزارة فهذه اول محاكمة تجري على الاراضي الاميركية امام هيئة محلفين للنظر في هجوم مستوحى من التنظيم الجهادي.
 
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