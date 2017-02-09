قتيلان فلسطينيان في غارة اسرائيلية على نفق بين غزة ومصر

قتل فلسطينيان واصيب خمسة آخرون بجروح في غارة جوية اسرائيلية استهدفت فجر الخميس نفقا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وفق ما افادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس وشهود عيان.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة اشرف ان حسام الصوفي (24 عاما) ومحمد الاقرع (38 عاما) قتلا واصيب خمسة اخرون بجروح مختلفة في القصف.

وقال احد الشهود ان طائرة اسرائيلية اطلقت صاروخا على مدخل النفق في الجانب المصري، ما اسفر عن وقوع ضحايا من العمال الفلسطينيين في داخل النفق.