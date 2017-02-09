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09 شباط 2017
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هل تفوز لوبان في الجولة الأولى لانتخابات فرنسا؟

publishing date: 09/02/2017 01:18:14
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هل تفوز لوبان في الجولة الأولى لانتخابات فرنسا؟
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أظهر استطلاع جديد أن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان ستفوز على الأرجح بالجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية في حين أشارت استطلاعات أخرى إلى أنها ستخسر جولة الإعادة أمام مرشح تيار الوسط إيمانويل ماكرون.
  
وذكرت مؤسسة هاريس انتر أكتيف أن استطلاعا لنوايا التصويت للجولة الأولى التي ستجرى في 23 نيسان أشار إلى أن لوبان زعيمة الجبهة الوطنية المناهضة للهجرة والاتحاد الأوروبي ستحصل على 24 في المئة مقابل 21 في المئة لماكرون.
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