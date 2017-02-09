تراجع الحجوزات الى الولايات المتحدة

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ترامب يسعى "لعلاقة بناءة" مع الصين....

رئيس وزراء اليابان سيقترح محادثات جديدة على المستوى الوزاري

انخفضت حجوزات السفر الى الولايات المتحدة بمعدل 6,5 بالمئة في اواخر كانون الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك في اعقاب قرار منع السفر الذي اصدره ترامب، بحسب تقرير صدر الاربعاء.وادى قرار ترامب كما يبدو الى احجام المسافرين من خارج الدول السبع المعنية بالحظر عن السفر الى الولايات المتحدة، بحسب ما اظهر تقرير مؤسسة فوروورد-كيز التي تعنى بتحليل بيانات حركة النقل.وفي سياق آخر، ذكر البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعث رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغه فيها بأنه يتطلع للعمل معه "لتطوير علاقة بناءة" تفيد الدولتين.واشار البيان الى إن ترامب وجه الشكر أيضا للرئيس الصيني على الرسالة التي أرسلها له لتهنئته على تنصيبه كما تمنى للشعب الصيني عاما مزدهرا بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة (سنة الديك).الى ذلك، أعلن مسؤول بالحكومة اليابانية إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيقترح إطار عمل جديد على المستوى الوزاري للمحادثات الأميركية اليابانية بشأن قضايا التجارة والأمن والاقتصاد الكلي.ويتوجه آبي إلى واشنطن في وقت لاحق اليوم أملا في أن تسهم تعهداته بالمساعدة في خلق فرص عمل أميركية وتدعيم الجيش الياباني في إقناع ترامب بالتخفيف من نبرته المتشددة تجاه التبادل التجاري والعملة والالتزام بتحالف مستمر منذ عقود بين البلدين.