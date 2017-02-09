مجلس الشيوخ الاميركي يصادق على تعيين سيشونز وزيرا للعدل

صادق مجلس الشيوخ الاميركي الاربعاء على تعيين السناتور عن ولاية ألاباما المحافظ المتشدد جيف سيشونز وزيرا للعدل.

ووافق اعضاء المجلس باغلبية 52 صوتا مقابل 47، وغالبيتهم الساحقة من الجمهوريين، على تعيين مرشح الرئيس دونالد ترامب في هذا المنصب الرفيع .

وكان ترامب اعلن في 18 تشرين الثاني قراره تعيين سيشونز وزيرا للعدل، في خطوة لقيت انتقادات حادة ولا سيما من جانب الليبراليين والمدافعين عن الحقوق المدنية الذين استعادوا تصريحات سابقة للسناتور اعتبرها خصومه عنصرية.