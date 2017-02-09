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09 شباط 2017
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بريطانيا نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي

publishing date: 09/02/2017 01:34:01
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بريطانيا نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي
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حصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على موافقة مجلس العموم البريطاني لبدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي لتتغلب على محاولات من مشرعين مؤيدين للاتحاد الأوروبي لإضافة شروط أخرى لخطتها لبدء الإجراءات بحلول 31 من آذار.
 
وفي مجلس العموم صوت المشرعون بغالبية 494 صوتا مقابل 122 لصالح قانون يمنح ماي الحق في بدء عملية الخروج رسميا منهيا أياما من الجدل المحتدم.
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ويتعين الآن حصول القانون على موافقة مجلس اللوردات - حيث لا تتمتع ماي بأغلبية - قبل أن يصبح نافذا.
 
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