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09 شباط 2017
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تنامي التأييد لتعديل قيادة الحكومة الليبية

publishing date: 09/02/2017 01:39:06
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تنامي التأييد لتعديل قيادة الحكومة الليبية
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أعلن أكبر مسؤول بالأمم المتحدة في ليبيا إن هناك توافقا متناميا في ليبيا والمجتمع الدولي على دعم إجراء تغيير على تركيبة قيادة الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة.
  
وتقول الدول الغربية إن حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة تمثل أفضل فرصة لانتشال ليبيا من حالة الفوضى والاقتتال. لكن الحكومة فشلت بشكل كبير في ممارسة سلطتها على البلاد التي غرقت في الفوضى وغياب القانون بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.
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