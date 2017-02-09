اسرار الصحف 09-02-2017

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أسرار الآلهة:نزار زكا؟...توقّع وزير سابق أن ينجح الرئيس عون في إطلاق المعتقل لدى إيران نزار زكا بعدما ثَبُت أن التهم الموجّهة إليه باطلة.أرجاء زيارات...لوحظ أن الرئيس الحريري أرجأ تلبية دعوات رسمية وُجّهت إليه لزيارة عدد من الدول.أي موازنة؟...يقترح نائب مستقل العودة إلى الموازنة المتقشّفة التي وضعتها حكومة الرئيس السنيورة قبل أن تستقيل.خفايا وكواليس البناءأكد وزير سابق مطلع على الكواليس الانتخابية أنه لن يكون هناك أيّ مرشح لحزب القوات اللبنانية على اللوائح الانتخابية التحالفية بين التيار الوطني الحر وحزب الله في الدوائر التي فيها وجود للطرفين مثل جبيل وبعبدا وجزين، هذا إذا جرت الانتخابات على أساس قانون الستين، كذلك رأى أنّ مرشحي القوات في زحلة وبيروت الأولى وغيرها لن يحصلوا على أصوات حزب الله الذي سيدعو مناصريه إلى التصويت لحلفائه فقط كما حصل في الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة…تعتبر مصادر عسكرية متابعة عن قرب للوضع في سورية أنّ الإعلان الأميركي التركي بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيسين دونالد ترامب ورجب أردوغان عن تفاهم على التعاون العسكري في الحرب على داعش لا يعبّر عن الحقيقة، لأنّ العقبة المتمثلة بتصنيف تركيا للجماعات الكردية كتنيظمات إرهابية ورفض التعاون معها يقابلها تمسك أميركي بزيادة الدعم لهذه الجماعات، ورجحت المصادر أن يكون التفاهم قد تمّ على مناقشة المواضيع وليس بت الخلاف فيها…يقال:إنّ ملحقين أمنيين لدى سفارات غربية في بيروت يركّزون في تقاريرهم الدورية إلى عواصم دولهم على إبراز نجاح سياسة "الأمن الاستباقي" التي تطبّقها الأجهزة الرسمية اللبنانية مع تسليط الضوء على نتائجها العملية الملموسة في مكافحة الإرهاب وتعطيل قدرة خلاياه على تنفيذ المخططات الإجرامية.اسرار الجمهوريةتزلجإستغرب سياسيّون سفر معاونين بارزين لمرجعَين كبيرَين الى فرنسا لممارسة رياضة التزلج على الجبال الفرنسية مُتجاهلَين ملفات حسّاسة مكلَّفَين متابعتها.شيكاتتبيّن أن عدد الشيكات المصرفية من دون مؤونة بلغ في إحدى الدوائر القضائية في جبل لبنان أربعمئة ألف شيك وغالبيّتها مُجيّرة ومُرتجعة نحو عشر مرّات.بابتؤكّد إحدى الوزارات أن الإلحاح على القيام بإستحقاق دستوري في موعده يأتي من باب مسؤوليتها في هذا المجال وليس من باب الضغط السياسي.شروطقالت أوساط قريبة من شخصية سياسية شمالية إن "الإتفاق الإنتخابي" الذي كان يعمل عليه حزب وتيار مع هذه الشخصية قد انفرط عَقده بسبب الشروط الصعبة التي وضعاها عليه.ملاحظاتتلقّى رئيس حزب ملاحظات حول تبديل أسماء بعض الترشيحات المطروحة للإنتخابات النيابية أكثر من مرّة فيما الجامع الوحيد بينهم أنهم رجال أعمال ولديهم مشاريع كبيرة.تجاوبأبدى مسؤول كبير تجاوباً مع مطالب أحد المكونات اللبنانية، حيث خرج الوفد من الزيارة مرتاحاً.خفايا البلدتلح جهات دولية تعمل في مجال جهود الاغاثة الانسانية على مراعاة ما "تسميه الاعتبارات الانسانية للمعتقلين السوريين...يسعى نائب بقاعي الى ترطيب الاجواء بين نائبين من "الاصدقاء السابقين" ويمهّد لمصالحة بينهما قد تحسم الجدل حول ملف هام.اسرار اللواء:همسينقل مقرّبون عن رئيس لقاء وسطي، عدم استعداده للدخول في أية تسوية ما لم تصبح دائرتان انتخابيتان دائرة واحدة!غمزلا تُخفي مصادر مطلعة أن احتمالات الأخذ بمشروع وضع في الحكومة السابقة ليست قوية.لغزيرفع الحظر تدريجياً عن استئناف الاتصالات، وربما الاجتماعات بين وزراء لبنانيين ونظرائهم في دولة مجاورة.