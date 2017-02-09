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البنتاغون: مقتل قيادي بالقاعدة في ضربة اميركية في سوريا

publishing date: 09/02/2017 01:42:53
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البنتاغون: مقتل قيادي بالقاعدة في ضربة اميركية في سوريا
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اعلن البنتاغون ان القيادي المخضرم في تنظيم القاعدة ابو هاني المصري قتل السبت في ضربة اميركية في ادلب في شمال غرب سوريا.

     

وأوضحت وزارة الدفاع الاميركية في بيان ان المصري "كانت لديه ارتباطات بكبار قادة التنظيم بمن فيهم أسامة بن لان وايمن الظواهري".

 

واضاف البيان "لقد اشرف على انشاء وتشغيل العديد من المعسكرات التدريبية للقاعدة في افغانستان في الثمانينيات والتسعينيات كما جند وادلج ودرب وجهز الاف الارهابيين الذين انتشروا لاحقا في المنطقة والعالم".

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