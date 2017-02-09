كيف رد اهل الارناؤوط على بيان قوى الامن ؟

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اعتبر اهل ضومط الارناؤوط ان البيان الصادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، "خطير جدا ومشبوه"، واذ أكدوا احترامهم لهذه المديرية وتاريخها وتضحيات ضباطها وافرادها ، رأوا أن هذا البيان يشكل انتهاكا صارخا لقانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة افشاء سرية التحقيق واستباق التحقيقات، خصوصا وأن تقرير الطب الشرعي لجهة فحوصه المخبرية لم يصدر بعد.ولفت الاهال الى ان استباق نتائج التحقيق واعتبار أن الاشكال محض عائلي وان التقارير الطبية قد حددت أن اسباب الوفاة مرضية هو من اختصاص القضاء والقضاء وحده وليس من اختصاص المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي "التي حولت نفسها الى قضاء مبرم".واعتبروا ان توقيت اصدار هذا البيان يشكل ضغطا على النيابة العامة ويضلل الرأي العام ويمهد للافراج عن الموقوفين.وناشدوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء الداخلية والعدل "وضع حد لهذا الانتهاك الصارخ ومعاقبة المسؤولين عن هذا البيان الفاضح مهما علا شأنهم تفاديا لوقوع تداعيات سوف تتحمل مسؤوليتها مباشرة مديرية قوى الأمن الداخلي".وأكد الاهل أن فقيدهم لم يعاني يوما من أي أمراض ومن لديه أي ملف طبي يثبت عكس ذلك فليبرزه.وكان ضومط ارناؤوط قد فارق الحياة بعد ثلاث ساعات تقريبا على اشكال وقع بينه وبين ابني عمه بسام وسعد قرناؤؤط والمختار أحمد حلوان في بلدة علما قضاء زغرتا.