بلدية مشحا عكار تدعو للمشاركة في مهرجان تشغيل مطار القليعات

دعا المجلس البلدي في بلدة مشحا – عكار الى "اوسع مشاركة في المهرجان الذي سيقام نهار الاحد المقبل في بلدة تل حياة، للمطالبة بتشغيل مطار القليعات".

وأضاف بيان المجلس ان افتتاح مطار القليعات اصبح واجبا عكاريا ووطنيا ملحا الى جانب العديد من المشاريع الأخرى،لافتا الى ان "هذا المرفق الحيوي المهم لعكار من الناحية الانمائية قد طاله التعطيل لاسباب مشبوهة زمنا طويلا ما حرم ابناء المنطقة من فرص حياتية مهمة وعلى اكثر من صعيد".

وشدد البيان الذي تلاه رئيس البلدية خالد عبدالقادر الزعبي على "ضرورة الافادة في عملية تشغيل المطار من الكفاءات والخبرات العكارية المختلفة"، محذرا من "ان يكون الافتتاح لعكار بالاسم فقط".

واكد "أن مشروع تشغيل مطار القليعات وتطويره، يجب ان يكون من ضمن توجه عام يهدف الى تحقيق الإنماء الشامل والمتوازن في هذه المنطقة، على ان يشمل منطقة حرة ومناطق نشاطات إقتصادية، توفر نموا عاما في شتى المجالات (زراعة ،تجارة، صناعة، سياحة) في عكار والشمال.