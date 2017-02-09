رسالة من مدبر اعتداءات 11 ايلول الى اوباما

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كتب خالد شيخ محمد الذي يعتقد أنه مدبر اعتداءات 11 ايلول في الولايات المتحدة رسالة الى الرئيس السابق باراك اوباما ابلغه فيها ان هذه الاعتداءات كانت النتيجة المباشرة للسياسة الخارجية الاميركية وللقتلى الابرياء الذين اوقعتهم، بحسب ما أفاد محامي الدفاع عنه لوكالة فرانس برس.ووجه خالد شيخ محمد رسالته المؤلفة من 18 صفحة الى "رأس الأفعى، باراك اوباما" رئيس "دولة الاضطهاد والطغيان".وسلم المحامي ديفيد نيفين نسخة من الرسالة التي لم تنشر بعد على موقع الجيش الاميركي في القسم المخصص لاجراءات غوانتانامو. وقال نيفين لفرانس برس ان موكله بدأ بكتابة الرسالة في 2014.تحمل الرسالة تاريخ 8 كانون الثاني/يناير 2015 لكنها لم تصل الى البيت الابيض سوى بعدها بسنتين في الايام الاخيرة من رئاسة اوباما وفق وسائل الاعلام، بعد ان امر قاض عسكري معتقل قاعدة غوانتانامو في كوبا، حيث يسجن خالد شيخ محمد، بتسليمها.وكتب خالد شيخ محمد "لسنا نحن من بدأ الحرب عليكم في 11/9 وانما انتم وطغاتكم في ارضنا". واضاف ان الله كان مع الخاطفين في ذاك اليوم الذي صدموا فيه بطائراتهم البرجين التوأمين في نيويورك ومقر وزارة الدفاع في حين سقطت طائرة في ارض فراغ في بنسلفانيا.وتطرقت الرسالة الى "المجازر الوحشية" التي ارتكبتها الولايات المتحدة من فيتنام الى قنبلتي هيروشيما وناغازاكي، وعبر محمد عن غضبه ازاء معاناة الفلسطينيين ودعم الاميركيين لاسرائيل و"المحتلين اليهود".