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09 شباط 2017
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في مأتم رسمي وشعبي حاشد...والدة جعجع الى مثواها الاخير

publishing date: 09/02/2017 04:25:44
episodes
المؤلف:
بسام أبو زيد
بسام أبو زيد
@BassamAbouZeid
Bassam Abou Zeid
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ودعت بشري ومعها لبنان السيدة ماري حبيب الخوري جعجع والدة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وسط حضور سياسي وشعبي واسع.
وقد حضر مراسم الجنارة كلا من: 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بالوزير جبران باسيل
رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً بالنائب د. عاطف مجدلاني
رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلاً بالوزير غطاس خوري
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الرئيس أمين الجميل ممثلاً برئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل.
 
وكان لافتا حضور وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في الخارجية السعودية ثامر السبهان الذي قدم تعازيه لرئيس القوات. 
اضافة الى عدد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين ورؤساء الاحزاب، وحشود شعبية من مختلف المناطق اللبنانية. 

وكان أنصار منسق الأمانة العامة لقوى 14 فارس سعيد ومناصرو حزب القوات اللبنانية احتشدوا على المسلك الشرقي لأوتوستراد جبيل، لملاقاة جثمان السيدة ماري حبيب جعجع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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